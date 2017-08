Steeds meer aanslagen met voertuigen

NICE: Midden in de zomer vorig jaar, op 14 juli, rijdt een vrachtwagen in op mensen op de Promenade des Anglais. Zeker 84 mensen komen om en er vallen tientallen gewonden.



BERLIJN: Op 19 december rijdt een vrachtwagen in op een kerstmarkt. Er vallen twaalf doden en 48 gewonden.



JERUZALEM: In Oost-Jeruzalem rijdt op 8 januari dit jaar een vrachtwagen in op een groepje soldaten: vier doden en vijftien gewonden.



LONDEN: Op de eerste verjaardag van de bloedige aanslagen in Brussel in 2016 - op 22 maart - rijdt een 52-jarige Brit met een grote auto in op voetgangers op een brug over de Theems vlakbij het Britse parlementsgebouw. Daar ramt hij vervolgens een hek en steekt een agent dood. Hij doodt in totaal vijf mensen, voordat hij zelf wordt doodgeschoten. Ruim veertig mensen raken gewond.



STOCKHOLM: Een 39-jarige Oezbeek die sympathiseert met extremisten zoals die van IS, rijdt op 7 april in een drukke winkelstraat in Stockholm met een gestolen vrachtauto op mensen in. De truck komt tot stilstand in de pui van een winkel. Bij de aanslag vallen vijf doden en circa vijftien gewonden.



LONDEN: De Britse hoofdstad is ook op 3 juni weer het toneel van een aanslag. Drie mannen rijden in op mensen op de London Bridge. Daarna vallen ze mensen aan met messen op de Borough Market. Zeven mensen komen om en tientallen raken gewond.



LONDEN: Twee weken later rijdt een busje in op moskeegangers in de wijk Finsbury. Een persoon komt om en er vallen tien gewonden.



PARIJS: Zes militairen raken op 9 augustus gewond doordat een man met een auto op ze inrijdt in de Parijse gemeente Levallois-Perret.



CHARLOTTESVILLE: In het Amerikaanse Charlottesville wordt een vrouw doodgereden, die demonstreert tegen aan 'pro-white'-rally. De vermoedelijke dader is een man met extreem-rechtse sympathieën.