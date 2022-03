Steeds meer megajachten van Russische miljardairs aan de ketting

Het 85 meter lange megajacht werd in beslag genomen in Barcelona, maakte de Spaanse premier Pedro Sanchez gisteren bekend op televisiezender La Sexta. ,,Vandaag hebben we beslag gelegd - de technische term is voorlopig geïmmobiliseerd - op een jacht van een van de belangrijkste oligarchen. We hebben het hier over een jacht met een geschatte waarde van 140 miljoen dollar (ruim 127 miljoen euro)’’, sprak hij, toevoegend dat er meer jachten van Russische miljardairs aan de ketting zullen worden gelegd, zonder daarover uit te weiden.

De Valerie ligt sinds 9 februari in Barcelona en was volgens de de scheepsmonitoring-site Marinetraffic tot gisteren in reparatie bij de in superjachten gespecialiseerde scheepswerf MB92. In Barcelona liggen volgens de trackingsite ook megajachten die gelinkt worden aan twee andere Russische oligarchen, tegen wie nog geen sancties zijn afgekondigd.

De Valerie is eigendom van Sergey Chemezov (69), verklaarden twee bronnen aan persbureau Reuters. De voormalige KGB-officier is de ceo van staatsconglomeraat Rostec. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en export van hoogtechnologische industriële producten in de civiele en militaire sector. Chemezov zou de Russische president Vladimir Poetin hebben leren kennen in hun tijd als KGB-agenten in de voormalige DDR.

Het jacht, varend onder de vlag van Saint Vincent en de Grenadines, staat via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden op naam van de stiefdochter van Chemezov, Anastasia Ignatova, blijkt uit een vorig jaar gepubliceerd artikel in het Pandora Papers-informatielek.

Chemezovs naam staat op sanctielijsten die de Verenigde Staten en Australië eerder deze maand uitvaardigden vanwege de Russische inval in Oekraïne. Daarop staan ook de namen van zijn vrouw, zoon en stiefdochter. De miljardair werd in 2014 al door de Verenigde Staten gesanctioneerd en in 2020 door Groot-Brittannië vanwege de annexatie van de Krim door Rusland.

Volledig scherm De Amore Vero van Igor Sechin bij de jachtwerf in het Zuid-Franse La Ciotat. © Reuters

Volledig scherm Igor Sechin met Vladimir Poetin. © ANP / EPA

Voormalig vicepremier

De Spaanse jachtwerf MB92 heeft ook een vestiging in het Zuid-Franse La Ciotat tussen Toulon en Marseille. Daar legden de Franse autoriteiten begin maart beslag op de Amore Vero, een 86 meter lang motorjacht met zwembad dat kan worden omgetoverd tot heli-platform. Het bij Oceanco in Alblasserdam gebouwde megajacht met een geschatte waarde van 120 miljoen dollar (ruim 109 miljoen euro) zou eigendom zijn van Igor Sechin (61), ceo van staatsoliemaatschappij Rosneft. De inbeslagname van het schip vond 's nachts plaats, vlak voordat de bemanning ermee zou hebben willen vertrekken.

De naam van Sechin, een voormalig vicepremier onder Poetin, staat op de sanctielijst van de Europese Unie die eind februari werd uitgevaardigd vanwege de Russische invasie in Oekraïne. In maart kondigde de Britse regering eveneens sancties tegen hem af, waaronder de bevriezing van zijn tegoeden en een reisverbod. In 2014 deed de Amerikaanse regering dat ook al.

Volledig scherm De Sy A, een afkorting van Sailing Yacht A, van Andrey Melnichenko ligt aan de ketting in het Italiaanse Triëst. © ANP / EPA

Volledig scherm Andrey Melnichenko (l) schudt handen met Dmitri Medvedev. © AP

‘s Werelds grootste zeiljacht

Op de EU-sanctielijst staat ook de naam van Andrey Melnichenko (50), eigenaar van kunstmestproducent EuroChem Group en kolenbedrijf Suek. Zijn 143 meter lange zeiljacht Sy A - afkorting van Sailing Yacht A - werd vrijdagavond in beslag genomen in de haven van het Italiaanse Triëst aan de grens met Slovenië.

De waarde van de in Duitsland gebouwde driemaster, naar verluidt 's werelds grootste zeiljacht, zou maar liefst 578 miljoen dollar bedragen, ruim 526 miljoen euro. EuroChem en Suek verklaarden uitgerekend een dag ervoor dat Melnichenko ontslag had genomen als lid van de raad van bestuur van beide bedrijven en zich woensdag had teruggetrokken als begunstigde.

Volledig scherm De Lady M van Alexej Mordashov in de haven van het Italiaanse Imperia. © AFP

Volledig scherm Alexej Mordashov met Vladimir Poetin. © Sputnik

De Italiaanse autoriteiten legden op 5 maart in de Noord-Italiaanse havenstad Imperia al de Lady M aan de ketting. Het 65 meter lange, in de Verenigde Staten gebouwde en onder vlag van de Kaaimaneilanden varende motorjacht is van Alexej Modrasjov (56), meldde de media-adviseur van premier Mario Draghi op Twitter. De inbeslagname van het schip van 65 miljoen euro was volgens hem het gevolg van de ‘recente’ EU-sancties.

De adviseur meldde tevens dat op basis van die sancties in de nabijgelegen haven van San Remo de Lena in beslag was genomen, een megajacht van zo’n 50 miljoen euro dat volgens hem toebehoort aan Gennady Timchenko (69). Hij leidt de Volga Group met belangen in constructie-, energie- en transportbedrijven.

Volledig scherm De Dilbar van Alisher Usmanov in 2019 in de Bospurus bij Istanboel. © Reuters

Volledig scherm Alisher Usmanov met Vladimir Poetin. © ANP / EPA

Over het 156 meter lange luxejacht Dilbar van de Russische staalmagnaat Alisher Usmanov (69) heerst onduidelijkheid. Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes meldde begin maart dat het schip met een waarde van 594 miljoen dollar (ruim 540 miljoen euro) in beslag was genomen in de haven van Hamburg, waar het sinds oktober lag voor ombouw.

Het deelstaatministerie van Economie meldde daarna dat het jacht niet in beslag was genomen, maar dat het alleen met een door de Duitse douane afgegeven ‘exportontheffing’ zou mogen vertrekken. Het voegde toe dat alleen beperkingen kunnen worden opgelegd aan een jacht dat eigendom is van een gesanctioneerde Russische persoon ‘als de eigendomssituatie is opgehelderd en deze bezittingen ook zijn gesanctioneerd’.

Het is niet duidelijk of dat inmiddels is gebeurd. Het megajacht lag gisteren nog steeds in het dok bij de Hamburgse scheepswerf van Blohm+Voss.

Volledig scherm De Solaris van Roman Abramovich bij de jachthaven Porto Montenegro, zaterdag vlakbij de Montenegrijnse stad Tiva. © AFP

Volledig scherm Roman Abramovich met Vladimir Poetin. © ANP / AFP

Intussen heeft het er alle schijn van dat de Russische oliemagnaat Roman Abramovich (55) zijn megajacht Solaris met een waarde van zo’n 600 miljoen dollar (ruim 540 miljoen euro) naar een veilige haven probeert te krijgen. Volgens de maritieme trackingsite Refinitiv voer het vanmorgen voor de kust van Albanië met als status ‘awaiting orders’ (wachtend op bevelen). Het jacht vertrok gisteren uit een haven in Montenegro met bestemming Turkije, maar die route werd later verwijderd, aldus de site. De naam van de Chelsea FC-eigenaar staat op de sanctielijst van de Britse regering vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Uit dezelfde haven in Montenegro vertrok vrijdag volgens lokale media de Sputnik van de Russische aluminiummagnaat Oleg Deripaska (54), die eveneens op de Britse sanctielijst staat.

