Steenrijke broers hebben 18 miljoen euro over voor Spaans eiland

Het eiland Espalmador maakt deel uit van de Balearen en ligt in een kleine zeestraat tussen Ibiza en Formentera. Tot vorige maand was het in handen van de Catalaanse architect Cinnamond, wiens grootvader het in 1932 kocht voor 42.500 pesetas (omgerekend zo'n 252 euro). In 2015 zette de man het eiland op de markt voor 24 miljoen euro, in de hoop dat de plaatselijke overheden het zouden aankopen, maar die konden de hoge aankoopprijs niet betalen. Uiteindelijk verlaagde Cinnamond de prijs en richtte hij zijn pijlen op een private verkoop. Met succes: want half maart vond hij een koper in de Belgische familie Cigrang, die 18 miljoen euro wilde betalen voor Espalmador.

De familie Cigrang staat op de lijst met rijkste Belgen; hun vermogen wordt op zo'n 1 miljard euro geschat. Ze zijn vooral actief in de scheepvaart met hun groep Cobelfret, maar zijn ook de tweede grootste aandeelhouder van Bank Degroof. Daarnaast is Cigrang ook een bekende naam in de kunst- en modewereld. Hun collectie moderne kunst is indrukwekkend, en ze hebben belangen in het modehuis A.F. Vandervorst.

Modderbaden

De Cigrangs hebben de media en pers altijd geschuwd, maar staan momenteel toch in alle Spaanse kranten. Niet zo gek, want Espalmador is niet zomaar een doorsnee-eilandje - het is een toeristische trekpleister waar Spanje trots op is, en het werd al bezocht door beroemdheden als Paris Hilton en prins William. De stranden waren ook te zien in de film Lucía y el sexo. Vooral de natuurlijke modderbaden zijn erg geliefd bij bezoekers, al is het sinds 2006 eigenlijk verboden om jezelf in te smeren met het goedje. Het populairste strand, S'Alga, is ook een populaire aanmeerplaats voor miljonairs met een privéjacht.



Het eiland maakt deel uit van het Ses Salines-natuurpark, wat wil zeggen dat het aan strenge regels onderworpen is. 57 van de in totaal 137 hectaren zijn openbaar bezit, dus eigenlijk zijn de Cigrangs maar eigenaar van een deel van het eiland. En daar mogen ze dan ook nog eens niet aankomen, want het is verboden om op Espalmador te bouwen.



De broers zullen het dus moeten doen met de twee huizen die in het verleden door de familie Cinnamond werden gebouwd. Een daarvan, aan strand Majoral, is vrij klein met vier slaapkamers en één badkamer. De villa aan S'Alga is luxueuzer, met twaalf slaapkamers, acht badkamers, drie terrassen en een kapel. En wie weet wordt voor de nieuwe eigenaars wel een uitzondering gemaakt en mogen zij wél een modderbad nemen.