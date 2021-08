Stel VS moet zoon 30.000 dollar betalen na vernietigen pornocollectie

Ooggetui­gen in shock na ‘doomsday’ Kaboel: ‘Meisje van 5 stierf in mijn armen’

27 augustus Dagenlang werd ervoor gewaarschuwd, gisteren werd het waarheid: een bloedbad in Kaboel. IS eist de aanslag op. Twee bommen ontploften tussen de mensenmassa die stond te wachten om het land te ontvluchten. Zeker 90 mensen, onder wie 12 Amerikaanse militairen, kwamen om. ,,Ik wilde een meisje van vijf redden, maar ze stierf in mijn armen."