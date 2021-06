Stelletje 4 maanden aan elkaar geboeid om relatie te redden: ‘Doe niet wat wij gedaan hebben’

wereldrecordEen laatste poging om een kwakkelende relatie van een definitieve breuk te redden, is voor een jong stel uit Oekraïne uitgelopen op een deceptie. De 33-jarige Alexander Kudlay en zijn vriendin Viktoria Pustovitova (29) besloten bij wijze van experiment hun verkering nog één kans te geven door voortaan geboeid door het leven te gaan. Echte liefde, zou je zeggen, maar na vier maanden moesten de twee toch echt hun strijd opgeven. ,,We zijn gewoon anders.”

In een laatste wanhoopspoging om hun knipperlichtrelatie te redden besloot het jonge stel zich op de dag van de liefde aan elkaar vast te klampen. Letterlijk. De twee gingen sinds Valentijnsdag geboeid door het leven, met handboeien en al, om zo de kracht van hun stormachtige relatie te testen. Dat betekent dat ze tegelijkertijd veel moesten opgeven. Hun privacy bijvoorbeeld, maar ook een zeker gevoel van schaamte.

Instagram

Tijdens het experiment, dat ze voor een steeds groter wordend publiek op sociale media uitzonden, deden de tortelduifjes bijna alles samen: van boodschappen doen, maaltijden bereiden, het huis opruimen, rookpauzes inlassen en ja, zelfs meegaan naar elkaars werkplekken, te weten een schoonheidssalon en een autogarage. Zelfs tijdens de vele sanitaire stops verloren de twee elkaar geen moment uit het oog.

Aanvankelijk verliep het experiment prima, maar in de loop der maanden leverde het gebrek aan privacy steeds meer onderlinge spanningen en frustratie op. ,,We zijn hele dagen bij elkaar gebleven”, vertelt Viktoria, schoonheidsspecialiste van beroep, in een interview met persbureau Reuters. Ondanks dat ze de hele dag opgezadeld zat met haar vriend, kreeg ze juist het gevoel dat ze niet genoeg aandacht van hem kreeg. ,,Hij zei nooit: ik mis je, terwijl ik dat juist wel zou willen horen.”

Golflengte

Naarmate de dagen verstreken, realiseerden de Oekrainers steeds meer dat ze niet voor elkaar gemaakt zijn. ,,We hebben over veel zaken verschillende opvattingen. Aan de ene kant stoort het niet en laten we elkaar in onze waarde. Maar aan de andere kant zijn we geen gelijkgestemden, we zitten niet op dezelfde golflengte, we zijn gewoon totaal anders”, verklaarde Alexander, die autoverkoper van beroep is.

Gedwongen met elkaar leven bleek uiteindelijk niet de manier om de vicieuze cirkel van aan-uit/aan-uit te doorbreken. Voor hen niet, maar ook niet voor andere stelletjes die het moeilijk hebben, zeggen ze. ,,Ik denk dat het een goede les is voor ons, voor andere Oekraïense koppels en voor koppels in het buitenland om niet te herhalen wat wij hebben gedaan.”

Onder toeziend oog van diverse nieuwszenders lieten de twee bij een monument in Kiev hun handboeien verwijderen. Vooral Viktoria kon haar enthousiasme niet onderdrukken. ,,Hoera”, jubelde ze in het bijzijn van journalisten. ,,Ik wil mijn eigen onafhankelijke leven leiden en groeien als een onafhankelijk persoon. Ik ben eindelijk vrij”, vertelde ze naderhand nog, aldus dagblad The Mirror.

Wereldrecord

Volgens een vertegenwoordiger van een landelijk recordboek, die bij de definitieve breuk aanwezig was, is er in de wereld geen enkel stel geweest die een soortgelijke prestatie heeft geleverd. Het zou dan ook gaan om een wereldrecord, meldt dagblad The Guardian op basis van Oekraïense media. Het stel is volgens de krant van plan de handboeien in een online veiling te verkopen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.

Op hun laatste foto op Instagram, waar ze meer dan 7800 volgers hebben, bedankte het stel hun fans voor de massale steunbetuigingen. ,,We waren gelukkig met elkaar, en we zijn nu blij dat we deze ervaring in ons leven hebben gehad.”

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS