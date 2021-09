Stembureaus geopend in Duitsland

Domper voor Trump: onderzoek bevestigt nederlaag in Arizona

25 september Donald Trump verloor bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar ook in de grootste county in Arizona van zijn rivaal Joe Biden. Dat concludeert een organisatie die door Republikeinen in de staat was gevraagd om de uitslag nog eens tegen het licht te houden. Hiermee lijkt echter nog geen einde te komen aan de discussie over mogelijke verkiezingsfraude.