Stembureaus Suriname twee uur langer open wegens ‘chaos’

Verbijste­ring om massale opeenho­ping vakantie­gan­gers bij populair meer VS

25 mei The Lake of the Ozarks, waarvan de kustlijn zich over verschillende Amerikaanse staten uitstrekt, was afgelopen weekend het decor van een massale opeenhoping van feestvierders die zich weinig van de coronamaatregelen leken aan te trekken. Op sociale media circuleren diverse beelden van grote groepen vakantiegangers die in zwemkleding bijeenkwamen om Memorial Day te vieren. Ambtenaren reageren geschrokken.