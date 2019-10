Stervende Vietnamese stuurde ouders laatste berichtjes vanuit koelcontainer: ‘Sorry mam!’

De Vietnamese werd door Human Rights Space geïdentificeerd op Twitter. Volgens de groep heeft Tra My's familie vanuit de container een aantal berichtjes van de stervende jonge vrouw ontvangen. Woordvoerder Hoa Nghiem vertelt tegen Sky News wat zij in haar laatste tekstberichtje schreef. ,,Sorry mam, maar mijn reis is niet gelukt. Mam, ik houd zoveel van je! Ik ga dood, omdat ik niet kan ademen... Ik kom uit Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vietnam. Het spijt me, mam.’’ Uit de tijden die bij de berichtjes staan, kan worden afgeleid dat ze dinsdagavond zijn verstuurd. Slechts uren voor de slachtoffers werden ontdekt.

Meer Vietnamezen

De Britse krant The Guardian meldt dat Tra My, aldus haar broer, op 3 oktober naar Hanoi is gereisd om daar reisdocumenten voor China te regelen. Mogelijk een Chinees paspoort. De vrouw zou via Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlogen, maar zijn teruggestuurd naar Frankrijk. Daarna ontbreekt elk spoor.



Een deskundige op het gebied van mensensmokkel naar Europa, de Vietnamese Mimi Vu, zegt dat Tra My in haar berichtje duidelijk maakt waar ze vandaan komt om daar begraven te kunnen worden. ,,Het is belangrijk om haar lichaam te laten terugkeren naar haar geboorteplaats.’’