Stewardess geeft borstvoeding aan baby van passagier

Kort na het opstijgen hoorde stewardess Patrisha Organo, die zelf een dochtertje van bijna een jaar heeft, een baby aan boord van het toestel erg luid huilen. ,,Het was een geschreeuw waardoor je alles zou willen doen om te helpen”, schrijft ze op Facebook. ,,Ik benaderde de moeder en vroeg haar of alles in orde was.”

De moeder vertelde Organo in tranen dat ze zonder melkpoeder zat. ,,Ik voelde een steek in mijn hart. Er is geen melkpoeder aan boord”, zegt de stewardess. ,,Ik dacht bij mezelf: er is maar één ding dat ik kan aanbieden en dat is mijn eigen melk. En dat deed ik dus.”



Een collega bracht de moeder met het kind naar de pantry van het vliegtuig, ‘waar ik de baby borstvoeding gaf’, zegt Organo, die zichzelf beschrijft als een voorstander van borstvoeding.

,,Ik zag de opluchting in de ogen van de moeder”, voegt ze eraan toe. ,,Ik bleef de baby voeden tot ze in slaap viel. Ik bracht haar terug naar haar stoel en vlak voor ik vertrok, bedankte de moeder me uitdrukkelijk”, vertelt ze in haar Facebookbericht.