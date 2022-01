Stichting AAP haalt wilde dieren weg uit circussen Portugal

Dierenwelzijnsorganisatie Stichting AAP heeft deze week twee ernstig vermagerde tijgers en een leeuwin uit Portugese circussen gehaald. De stichting trof de dieren in een verschrikkelijke staat aan. De tijgers leefden met geamputeerde klauwen in een veel te kleine circuswagen.

Als heuse redder in nood kwam Stichting AAP deze week op het juiste moment om de drie wilde dieren een nieuwe toekomst te geven. De dieren waren er slecht aan toe. Ze zagen eruit alsof ze niet lang meer te leven hadden, is op de website van AAP te lezen. Zo hebben de twee tijgers (11 en 16 jaar) bijna geen spieren en geamputeerde klauwen. De oudste tijger heeft een fors gezwel onder zijn tong en bovendien nierproblemen. De dieren brachten hun leven door in een circuswagen. De leeuwin (19) is daarentegen te dik door een veel te vet dieet. Volgens de eigenaren werd ze als huisdier gehouden. De dieren krijgen nu intensieve medische zorg.

Verboden

Vanaf 2025 is het in Portugal verboden om wilde dieren in circussen te exploiteren. Daarom zijn veel circussen op dit moment aan het kijken wat ze met hun dieren moeten doen. Tot 2025 kunnen zij hun wilde dieren vrijwillig afstaan. Als de wet over drie jaar in werking is getreden, worden zij daartoe gedwongen. In 2021 telden de Portugese circussen nog zeventien wilde dieren. In 2009, toen de eerste ‘circuswet’ bepaalde dat er geen nieuwe dieren bij mochten komen, waren dat er nog 170 in totaal.

Reddingsoperatie van half jaar

Stichting AAP is geen onbekende in Portugal. Het Portugese instituut voor natuurbescherming en bos ICNF kende de organisatie uit eerdere contacten. Daarom vroeg ICNF de Nederlandse stichting om de dieren op te halen en opvang voor ze te regelen. Het organiseren van de hele reddingsoperatie kostte een half jaar, aldus AAP. En deze week was het dan zover. Door middel van een grote logistieke operatie - inclusief verdoving - vervoerden zij de twee tijgers en de leeuwin naar hun nieuwe toekomst. AAP noemt het een mijlpaal dat er een overeenkomst gesloten kon worden met de Portugese autoriteiten om de lijdende dieren weg te halen.

Tekst gaat verder onder video.

Eerder nam Stichting AAP al drie alligators, drie boa’s en vier pythons mee uit Portugal. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht in opvangcentra van AAP in Spanje en Duitsland. Daar zullen ze hard moeten wennen aan hun nieuwe omgeving en verzorgers. Het verhaal van deze circusdieren staat niet op zichzelf. Zo liet eerder de Nederlandse organisatie Wildlife Advocates Foundation ook al weten bezig te zijn met een grote internationale actie om vier tijgers uit een verlaten treinwagon te redden. De vier dieren waren in het noorden van Argentinië door een circus aan hun lot overgelaten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: