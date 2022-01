Straf dreigt voor metromedewerker die duwincident Brussel filmde, collega’s nemen het voor hem op

De beelden van het incident, met een mobiele telefoon gefilmd van een scherm in de bewakingspost van de Brusselse metro, deden razendsnel de ronde op sociale media en maakten veel los. De vrouw ontsnapte ternauwernood aan de rijdende metro, doordat de bestuurder alert de noodrem gebruikte. De 23-jarige dader ontkwam aanvankelijk over het spoor, maar werd later gepakt.

Ov-bedrijf MIVB onderzoekt nu welk aandeel de filmende medewerker had in de verspreiding van de beelden. De man filmde de beelden van een bewakingscamera in het uur na het duwincident. Hij heeft mogelijk de privacy geschonden of het strafrechtelijk onderzoek naar het voorval geschaad. Sinds zaterdag zit de man thuis.

Petitie

De geschorste metromedewerker is gisteren gehoord, maar er is nog verder onderzoek gaande om zijn deel van de verantwoordelijkheid voor het verspreiden van de beelden te bepalen. MIVB-woordvoerder Françoise Ledune legde vandaag uit dat de situatie wordt geëvalueerd en dat er nog geen beslissing over de toekomst van de medewerker is genomen.

Meer dan 1600 mensen roepen de MIVB op de medewerker niet te hard aan te pakken, meldt persbureau Belga. Ze hebben een petitie getekend die onder het personeel circuleert. Als de medewerker een sanctie zou krijgen, vragen zijn collega’s of die in proportie kan zijn. Zo zou ook moeten worden bekeken of de persoon die de beelden filmde ook verantwoordelijk is voor het lek op sociale media.

New York

Amper een dag na het incident in Brussel deed zich een soortgelijk voorval voor in New York, alleen daar met een fatale afloop. Een vrouw overleed nadat ze voor een metro werd geduwd op metrostation Times Square. De verdachte gaf zichzelf later aan bij de politie en werd gearresteerd. Het gaat om een man met een uitgebreid strafblad, die volgens de politie momenteel dakloos is.