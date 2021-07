Straf voor dodelijke schoppartij kan op Mallorca aanzienlijk hoger uitvallen dan in Nederland

De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke schoppartij op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam , wil dat de zaak in Nederland voor de rechter komt, omdat zowel daders als slachtoffers Nederlanders zijn. Maar hij weet bovendien dat de straffen in Spanje voor dit soort delicten aanzienlijk hoger kunnen uitvallen dan in Nederland.

Als voorbeeld kan het verhaal van Ricard en Oriol dienen. Zij waren net 18 jaar geworden – de negen verdachten van Mallorca zijn allen ook tussen de 18 en 20 – toen ze ’s nachts in de keurige wijk van Barcelona waar ze woonden de dakloze vrouw Rosario belaagden en haar bij een pinautomaat met een brandbare vloeistof overgoten en in brand staken. Rosario overleed aan haar verwondingen.

Het verhaal van de twee Catalaanse jongens diende als inspiratie voor Herman Koch bij het schrijven van zijn bestseller Het Diner, waarin twee bemiddelde echtparen debatteren over de vreselijke misdaad die hun zoons hebben begaan; ze hebben per ongeluk een zwerver vermoord. Daarvoor ‘verplaatste’ Koch het verhaal van Barcelona naar Amsterdam, en werden Ricard en Oriol de neefjes Michel en Rick.

Zinloos geweld

Het misdrijf in Barcelona vond in 2005 plaats. Drie jaar later werden de twee jongens allebei tot zeventien jaar cel veroordeeld. De eis van het OM was 28 jaar. Een derde dader, minderjarig, kreeg een lagere straf. In Nederland vallen dit soort straffen lager uit. Begin 2017 boden de nabestaanden van een man die in Harlingen met een vuistslag dodelijk werd verwond een petitie aan voor het verhogen van de straf voor zinloos geweld, nadat de dader tot vier jaar cel was veroordeeld en na een jaar bij goed gedrag weer met weekendverlof mocht.

Op dit moment zit de straf van de twee daders uit Barcelona er nog steeds niet op; pas eind 2022 zijn ze definitief vrije mannen, van dan 35 jaar. De eerste negen jaar kwamen ze de gevangenis niet uit. Daarna kreeg in ieder geval een van hen de derde graad, wat betekent dat hij ’s morgens de gevangenis mag verlaten om bijvoorbeeld te gaan werken, maar zich er ’s avonds wel weer moet melden om te overnachten.

Meer recente gevallen

Ook andere, meer recente gevallen van zinloos geweld in Spanje bevestigen de strafmaat die hiervoor staat. De dood van Carlo op Mallorca is ook te vergelijken met die van de 22-jarige Pablo uit Málaga. Hij vierde daar in 2017 zijn verjaardag toen hij, bij het verlaten van een discotheek, werd aangevallen terwijl hij juist bij een ruzie wilde bemiddelen. In hoger beroep zijn de twee daders twee weken geleden tot elk vijftien jaar cel veroordeeld wegens moord.

De ruime tijd die verstrijkt tussen de daad en de rechtszaak is gebruikelijk in Spanje. Het voorarrest is maximaal twee jaar, maar kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd tot de aanvang van het proces.

