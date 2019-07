Strafhof acht ‘The Terminator’ schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid

Ntaganda, wiens proces in 2015 begon, was ruim zestien jaar geleden plaatsvervangend commandant van een militie van Thomas Lubanga, die de noordoostelijke delfstofrijke provincie Ituri terroriseerde. In de periode tussen 2002 en 2003 heeft de 45-jarige voormalige militieleider, die de bijnaam ‘The Terminator’ heeft, zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan talloze misdaden in een Congolese strijd die op dit moment nog steeds woedt. Het gaat vooral om het bevelen tot moordpartijen onder burgers, het ronselen van kindsoldaten en om talrijke verkrachtingen gepleegd door militieleden. Ook zou Ntaganda zelf een katholieke priester om het leven hebben gebracht.



De Congolees was zeven jaar voortvluchtig toen hij zich in 2013 plotseling bij de Amerikaanse ambassade in Kigali (Rwanda) overgaf. Analisten menen dat hij in het nauw was gedreven door het wegvallen van steun van de Rwandese leider Paul Kagame. In het proces dat in de jaren hierop volgde betuigde Ntaganda steeds zijn onschuld. Ook nu sprak hij alle achttien aanklachten tegen. Zijn advocaten stelden dat Ntaganda als voormalig kindsoldaat zelf ook een slachtoffer was in deze zaak. Dit bleek tevergeefs, want de rechter achtte de Congolees schuldig. De strafmaat zal later worden bepaald.