Straks ook zelfmoordwacht van Facebook buiten Amerika

In maart begon Facebook met een test in Amerika waarbij met behulp van speciale software Facebookaccounts worden nagelopen. Door het herkennen van een aantal patronen in teksten van mensen, maar ook in de reacties of het delen van bepaalde beelden, worden signalen herkend van mogelijke zelfmoordneigingen. Het zou onder meer gaan om teksten als 'Alles in orde?' en 'Kan ik helpen?’.



Als dat het geval is, wordt een medewerker van Facebook ingelicht. Die kan dan vrienden van de persoon informeren over een telefonische hulplijn. In sommige noodgevallen wordt de politie of een crisislijn ingelicht.



,,Snelheid doet er absoluut toe. We moeten mensen hulp geven’’, zegt Guy Rosen van Facebook tegen persbureau Reuters. In de afgelopen maand hebben de Facebookmedewerkers meer dan 100 keer ingegrepen.