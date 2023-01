Strijd om Bachmoet gaat onverminderd door, 'het draait om de zoutmijnen’

De grotendeels verwoeste stad is al maanden het epicentrum van de zwaarste gevechten in Oost-Oekraïne. Waarom de Russen zo inzetten op Bachmoet heeft al enige tijd vragen opgeroepen. Volgens bronnen in Washington is Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van de Wagner Group, het Russische huurlingenbedrijf dat meevecht in de Donbas, ‘geobsedeerd’ de stad in te nemen. Bij Bachmoet liggen zout- en gipsmijnen en vooral daarop zou Prigozjin de hand willen leggen, zo heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd.

De Verenigde Staten hebben de Wagner-organisatie - die huurlingen ook levert aan regimes in Afrika - er eerder van beschuldigd parallelle operaties te runnen en wereldwijd uit te zijn op de controle en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dat gebeurde eerder in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Soedan en ook elders, volgens Washington steeds met het oogmerk om Poetins (oorlogs)kas te spekken.

In een recente video van een bezoek van Prigozjin aan Bachmoet liep de Wagner-baas door een kelder gevuld met ‘body bags’. Veel van zijn strijders zijn gedood in de bittere gevechten om de stad die nu al maanden duren. Prigozjin erkende tijdens zijn rondgang dat zijn mannen soms wekenlang hebben geprobeerd een enkel huis in Bachmoet te veroveren. Binnen de Russische strijdkrachten zouden er spanningen zijn tussen het reguliere leger en de troepen van Wagner die gaan voor eigen belangen. De laatsten zouden ook over het beste krijgsmateriaal beschikken om tegen Oekraïne te vechten. Wagner huurlingen zijn ook veel beter gekleed zijn op de winter dan 'gewone’ Russische soldaten.

Prigozjin die steeds vaker van zich laat horen mag graag succes aan het front claimen voor zijn mannen, bij tegenslagen ligt de schuld altijd bij incompetente generaals van het reguliere leger.

Geen strategische waarde

Prigozjins strijdmacht van bijna 50.000 huurlingen betreurt inmiddels meer dan 4100 doden en 10.000 gewonden. En daarbij ook nog 1000 doden tussen eind november en begin december in de buurt van Bachmoet, aldus de Amerikaanse functionaris donderdag. In de Britse krant The Guardian vertelden Oekraïense soldaten die aan de andere kant van de frontlijn stonden dat de oostelijke stad voor hen geen duidelijke strategische waarde had. Ze vroegen zich af waarom Wagner zo gefocust was op wat Prigozjin zelf de ‘Bachmoet-vleesmolen’ noemde. Volgens de Amerikanen draait het dus om de natuurlijke rijkdommen van de mijnen.

Het Witte Huis meldde vorige maand dat de Wagner Group een wapenzending uit Noord-Korea in ontvangst heeft genomen om de Russische troepen in Oekraïne te versterken, een teken van de groeiende rol van de groep in het conflict.

