Strijd om voogdij over vier in jungle gevonden kinderen losgebarsten

Tussen familieleden van de vier inheemse kinderen die een vliegtuigcrash en 40 dagen in het Amazone-regenwoud hebben overleefd, is een voogdijstrijd uitgebroken. Daarbij staan de grootouders van moederskant lijnrecht tegenover de vader van de twee jongste kinderen.

De broers en zussen, variërend in leeftijd van 1 tot 13 jaar, moeten nog zeker twee tot drie weken in het ziekenhuis blijven om aan te sterken. De Colombiaanse kinderbescherming gebruikt die periode om familieleden uitgebreid te spreken om te bepalen wie voor hen moet zorgen nu hun moeder bij de crash van 1 mei om het leven is gekomen.

Astrid Cáceres, hoofd van het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn, zei in een interview met BLU-radio dat er op verzoek van de grootouders van moederskant een maatschappelijk werker is toegewezen aan de kinderen. ,,We gaan praten, onderzoeken en ons bekend maken met de situatie”, zei Cáceres. ,,Het belangrijkste op dit moment is de gezondheid van de kinderen, niet alleen fysiek maar ook emotioneel”, zei ze.

Volledig scherm Vader Manuel Ranoque © AFP

Huiselijk geweld

Eén van de dingen die het bureau onderzoekt is een beschuldiging van huiselijk geweld. Afgelopen zondag suggereerde grootvader Narciso Mucutuy dat zijn dochter werd geslagen door haar partner Manuel Ranoque, de vader van twee van de vier kinderen. Aan verslaggevers vertelde opa Mucutuy dat de kinderen zich in het bos verstopten als er ruzie tussen de ouders uitbrak.

Vader Ranoque erkende tegenover verslaggevers dat er thuis problemen waren, maar hij noemde dat een privé-aangelegenheid. Gevraagd of hij zijn vrouw wel eens had aangevallen, zei Ranoque: ,,Verbaal, soms wel. Fysiek heel weinig. We hadden meer verbale gevechten.’’ Ranoque zei dat hij de twee oudste kinderen in het ziekenhuis niet mocht zien. Cáceres weigerde commentaar te geven op de reden daarvoor.

De kinderen waren op 1 mei op reis met hun moeder van het Amazone-dorp Araracuara naar de stad San Jose del Guaviare toen de piloot van het Cessna eenmotorige propellervliegtuig een noodgeval meldde vanwege een motorstoring. Het vliegtuig stortte korte tijd later neer, waarbij de drie volwassenen om het leven kwamen.

De kinderen overleefden meer dan een maand lang in het regenwoud. Ze werden vrijdag gevonden en per helikopter naar de hoofdstad Bogota gebracht en vervolgens naar een militair hospitaal waar ze weer op krachten moeten komen.

Volledig scherm Opa Narciso Mucutuy © AP