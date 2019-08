Stroperij van olifantenhuiden in opmars: ‘Zorgwekkender dan ivoorstroperij’

Niet alleen de ivoorhandel zorgt ervoor dat olifantenpopulaties zwaar onder druk staan. Sinds vorig jaar blijken ook olifantenhuiden steeds populairder. In verscheidene regio’s in Zuidoost-Azië worden olifanten daardoor met uitsterven bedreigd.



Elephant Family startte een onderzoek naar de illegale huidenhandel in 2016 en trof sindsdien al honderden gevilde olifanten aan. In 2018 publiceerde de ngo een rapport over de handel in huiden, gisteren volgde een update. Sommige van de getroffen olifanten leefden in gevangenschap, maar evenzeer vonden onderzoekers een volledig uitgemoorde kudde van 25 volwassenen en kalfjes. De meeste olifanten worden gestroopt in Myanmar, zo blijkt.



De opmars van deze praktijk is zo mogelijk nog onrustwekkender dan de ivoorstroperij, stelt de organisatie. Voor de huiden komen immers ook kalfjes en vrouwtjes zonder slagtanden in aanmerking. Die blijven voor ivoorstropers buiten schot.



De illegale handel in de huid en andere lichaamsdelen van olifanten, alsook afgeleide producten zoals juwelen en traditionele geneeskunde, is geografisch en online flink toegenomen, zo blijkt uit het onderzoek. De producten worden voornamelijk verkocht via het internet in China, Laos, Vietnam en Cambodja en verkopers proberen nu ook nieuwe markten aan te boren in Laos, Taiwan, Maleisië en Myanmar.