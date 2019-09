Stropers doden iets minder neushoorns in Zuid-Afrika

“Hoewel de strijd tegen stroperij nog lang niet voorbij is, zijn we er trots op dat de inspanningen van de overheid, particuliere neushoornbezitters en bezorgde burgers vruchten afwerpen", schreef ze in een verklaring.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) benadrukt dat stroperij van neushoorns het voortbestaan van de soort in gevaar blijft brengen. De internationale handel in hoorns van neushoorns is verboden, maar in Azië, vooral in Vietnam en China, is hoorn een populair ingrediënt in de traditionele geneeskunde en is de waarde ervan ongeveer evenveel als goud. In Afrika zouden er nog ongeveer 20.000 witte neushoorns en 5000 zwarte neushoorns zijn.