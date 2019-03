Studente vergist zich in auto: Uber-chauffeur blijkt moordenaar

Een Amerikaanse studente is dood teruggevonden nadat ze rond twee uur ’s nachts in een auto stapte waarvan ze dacht dat die haar Uber-ritje was. De auto stond voor een bar in uitgaansdistrict Five Points in Columbia geparkeerd, waar de vrouw na een avondje uit met vrienden net naar buiten stapte. De volgende dag werd Samantha Josephson dood teruggevonden in het naburige Claredon County in South Carolina.