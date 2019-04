Studenten Los Angeles in quarantaine vanwege mazelen

Tien kinderen op school­plein in VS beschoten met luchtbuks

1:34 In de Amerikaanse staat Georgia zijn tien leerlingen van een basisschool in DeKalb County gewond geraakt bij een incident met een luchtbuks. Niemand is er ernstig aan toe, maar negen slachtoffers werden wel overgebracht naar het ziekenhuis. Dat melden de lokale autoriteiten.