Studenten TU/e bouwen hoogste ijstoren ooit

Volgens de studenten is de toren opgetrokken uit ijs, versterkt met natuurlijke vezels, die is​ ​gebaseerd​ ​op​ de vorm van ​traditionele​ ​Chinese​ ​torens​ en​ ​de​ ​flamenco​​jurk. Dat ijs is vervolgens op een enorme ballon gespoten. ,,Wij​ ​willen​ ​dit​ duurzame ​volledig recyclebare bouwmateriaal​ ​op​ ​de​ ​kaart​ ​zetten als oplossing voor tijdelijke constructies in koude gebieden, marsmissies en voor evenementen. We werken nu toe naar de realisatie van ijsconstructies voor de Olympische Winterspelen die in 2022 in China worden gehouden'', zegt student ​Yaron​ ​Moonen,​ die afstudeert op het ​project​.