Studentenfeest in Colombia eindigt in bloedbad met 8 doden na bedreigingen via WhatsApp

Een huisfeest in het Colombiaanse dorpje Santa Catalina, in de zuidwestelijke provincie Nariño, is afgelopen weekend uitgelopen op een bloedbad. Vier schutters drongen een landhuis aan de rand van Ecuador binnen en schoten acht jonge feestvierders dood. De regering van Colombia heeft een beloning van tweehonderd miljoen peso (circa 44.000 euro) uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de moordenaars.

De slachtoffers, veelal studenten, maakten deel uit van een groep van ongeveer dertig feestgangers. Ze wilden een feest bij iemand thuis organiseren nadat een groot muziekfestival, waar ze ieder jaar naartoe gingen, was afgelast als gevolg van de coronacrisis.

De jongeren verzamelden zich bij het leegstaande huis van de grootmoeder van een van de organisatoren om ‘bier te drinken en naar muziek te luisteren’, verklaarde de vader van een van de slachtoffers.

Bedreigingen

Halverwege de avond ontvingen aanwezigen verschillende bedreigingen via WhatsApp met de boodschap dat ze het feest per direct moesten beëindigen. Een paar minuten later arriveerden vier gewapende mannen op motoren bij de woning. Ze openden direct het vuur. Carlos Patiño, de vader van een van de doodgeschoten aanwezigen, zei dat zijn zoon het feest had bijgewoond met zijn vriendin, die de aanslag wel heeft overleefd.

,,Ze vertelde ons dat ze het had overleefd omdat ze net deed alsof ze was doodgeschoten. De andere bezoekers waren in de keuken of konden op tijd wegrennen, maar iedereen die op de binnenplaats stond werd neergeschoten”, zegt Patiño. De vader verwierp de berichten dat de schietpartij mogelijk een vereffening was tussen rivaliserende criminele of drugsbendes. ,,De slachtoffers waren fatsoenlijke jongeren, sportief en hardwerkend.”

Onderste steen boven

De gouverneur van Narino, Jhon Rojas, reageerde verbijsterd op de gebeurtenissen. In een verklaring riep hij president Ivan Duque en andere nationale autoriteiten op om ‘rust terug te brengen in de regio’, die volgens hem geteisterd wordt door drugscriminaliteit en hevig vuurwapengeweld. ,,We zijn ervan overtuigd dat we alleen met investeringen en het naleven van de vredesakkoorden erin zullen slagen de vrede te waarborgen.”

President Ivan Duque betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en verzekerde de onderste steen boven te krijgen. ,,Ik heb de bevelhebber van het nationale leger en het hoofd van de burgerveiligheid van de nationale politie opdracht gegeven om naar het gebied te gaan. We zullen dit tot op de bodem uitzoeken en degenen vinden die deze misdaad hebben gepleegd.”

Volledig scherm Familieleden rouwen om een van de slachtoffers van het bloedbad © EPA

Volledig scherm Vrienden en familie dragen de kist van een van de slachtoffers van het bloedbad. © AFP

Volledig scherm Een moeder toont de foto van haar dochter die is omgekomen bij de schietpartij. © EPA