Succes voor marine in Cariben: speedboot met 1421 kilo cocaïne gestopt

Het transport werd ontdekt door het maritieme patrouillevliegtuig Dash-8 van de Kustwacht Caribisch Gebied. De bemanning van het patrouilleschip wist de zogenaamde go-fast - een zeer snel drugstransport over water - in de nacht van 2 op 3 december te onderscheppen en met de heli tot stoppen te dwingen. Daarbij werd een snelle onderscheppingsboot ingezet, een FRISC.



Aan boord was een gecombineerd team van de Amerikaanse kustwacht en het Korps Mariniers, dat snel ter plaatse was om de drugsboot te doorzoeken. Aan boord van de boot werd ruim 1400 kilo cocaïne aangetroffen. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan een Amerikaanse kustwachtschip voor vervolging in de Verenigde Staten.



Het was niet het eerste succes voor de Groningen. De afgelopen twee maanden heeft het marineschip al vier keer een drugstransport onderschept. In oktober werden drugsboten met respectievelijk 857 en 330 kilo cocaïne onderschept en in november nog eens een boot met 350 kilo aan boord. Het marineschip heeft in drie maanden tijd 2900 kilo cocaïne in beslag genomen.