Supergetrainde schildpad Yoshi klopt zelfs Maarten van der Weijden in het diepe

In Zuid-Afrika is Yoshi al een fenomeen. In Australië begint ze ook fans te krijgen. En in de rest van de wereld ook, trouwens. Zo’n twintig jaar zwom het dier slome rondjes in het Two Oceans Aquarium van Kaapstad. Als kleuterschildpad was ze ooit opgehaald door Japanse vissers. De bemanning vermoedde dat dit beestje (2 kilo) wel wat aansterking kon gebruiken en leverde haar af in het aquarium om op krachten te komen. Daar werd ze gezond en een ster. Haar verblijf duurde twee decennia en Yoshi, inmiddels 183 kilo, was op dat moment ‘de koningin van het aquarium’.

Maryke Musson was destijds een van de jonge biologen die het dier zag binnenkomen. In 2015 ging ze als curator in hetzelfde aquarium aan de slag. Het bekende Two Oceans Aquarium heeft een reputatie met schildpadden en heeft in de loop der jaren zo’n 600 geredde schildpadden opgeknapt en weer teruggezet in zee.



Musson zag tijdens haar werk kansen voor een terugkeer van superster Yoshi naar de zee. De schildpad werd in het bassin in Zuid-Afrika speciaal getraind voor het weer zwemmen in open zee met een fitnessprogramma en speciale trainers die haar met hapjes kreeft stimuleerden steeds grotere afstanden af te leggen. Twee jaar geleden is ze vrijgelaten en sindsdien is Yoshi onderweg.

Satelliet

Musson houdt een veelgelezen blog bij waarin de reizen van de schildpad worden bijgehouden. Dankzij een satellietverbinding en een zender is Yoshi goed te volgen. Het aquarium volgt wel meer vrijgelaten dieren maar niet eentje – wij schrijven 1 februari – legde 35.650 gezwommen kilometers af in 745 dagen. ‘Ja, een gemiddelde van 48 kilometer per dag – elke dag – gedurende meer dan twee jaar, absoluut een recordbrekende migratie’, schrijft Musson trots in haar blog. De avontuurlijke schildpad is hier te volgen.

Wereldrecords

Ter vergelijking: Maarten van der Weijden zwom een wereldrecord binnen 24 uur: 102,4 kilometer. De Britse avonturier Ross Edgley zwom rond Groot-Brittannië in 157 dagen: 2882 kilometer. Bultruggen zijn tot 8000 kilometer gekomen maar Yoshi zit nu op ruim vier keer zo ver. De verwachting was dat de zeeschildpad in de buurt van Zuid-Afrika zou blijven badderen. Dat deed ze inderdaad het eerste jaar maar daarna ging het los, richting Australië.

‘Ze heeft de Atlantische Oceaan verkend voordat ze ging avonturieren in de warme Indische Oceaan. Ze is nu ten noordwesten van Australië, op weg naar Dirk Hartog Land’, noteert Musson.



Het laatste eiland dankt zijn naam aan de Nederlandse schipper Dirck Hartog van het schip de Eendracht, die in de zeventiende eeuw als tweede Europeaan op Australisch grondgebied landde (de eerste op de westkust). ‘Yoshi volgt de route van de Eendracht van Kaapstad naar Jakarta in 1616, met een extra rondje voor de westkust van Angola. Dirk Hartogland heeft een jaarlijkse populatie van nestelende onechte karetschildpadden van ongeveer 1400 vrouwtjes. Het is een beschermd gebied’.