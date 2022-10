Superjacht Poetin gespot voor kust Estland met nieuwe naam: ‘Killer Whale’ of ‘Orka’

De ‘Graceful’, het tweede grootste superjacht van Vladimir Poetin, lijkt zich weer voort te bewegen. De Russische president had het luxeschip zeven maanden geleden al weggehaald uit de haven van Hamburg om het te behoeden voor eventuele sancties van het Westen. Het superjacht is eind vorige maand gespot voor de kust van Estland, onder een nieuwe naam: de ‘Killer Whale’ of ‘Orka’.

Het luxejacht van Poetin is 81 meter lang en naar schatting 119 miljoen euro waard. Het kreeg de naam ‘Graceful’ (sierlijk, gracieus, bevallig) en lag voor onderhoud in de haven van Hamburg in Duitsland, toen Poetin het al op 7 februari in veiligheid bracht in de Russische exclave Kaliningrad, dat ingebed ligt tussen Polen en Litouwen. Dat was 17 dagen voordat de Russen Oekraïne binnenvielen, en dus nog voor de sancties die de VS en de Europese Unie daarvoor uitvaardigden tegen Rusland en zijn oligarchen. Op 2 juni zette de VS de ‘Graceful’ en nog drie andere jachten van Poetin op de sanctielijst.

Tekst gaat verder.

Forbes heeft nu foto’s in handen gekregen die Carl Groll, fotograaf van TheYachtPhoto.com, op 25 september heeft genomen. Daarop is een megajacht te zien onder de Russische naam ‘kosatka’, wat ‘killer whale’ betekent in het Engels, of orka in het Nederlands. Forbes vergeleek foto’s van de ‘Orka’ met de ‘Graceful’ en concludeerde dat het hetzelfde jacht is. Wanneer de naamsverandering er precies kwam, is niet geweten. De transponder van het schip is al zeker sinds 30 augustus uitgezet, toen het nog in Kaliningrad lag.

De ‘Orka’ werd gespot voor de Estse kust en voer noordwaarts in de Baltische Zee, geëscorteerd door een gewapend schip van de Russische kustwacht. Mogelijk was Poetins jacht op weg naar Sint-Petersburg, schrijft ‘Forbes’.

Tekst gaat verder.

Volledig scherm Het jacht voer op 7 februari onder de naam 'Graceful' in door het Kielerkanaal bij het Duitse Rendsburg. © REUTERS

De ‘Kosatka’ heeft een helikopterplatform, suites voor maximaal 12 gasten, en een binnenzwembad dat kan worden omgeturnd in een theater en een dansvloer. Het schip beschikt verder over opslagkasten voor badhanddoeken die ook dienst doen als wodkabars, en over een suite met een wijnkelder waar je tot 400 flessen in kwijt kan. Het jacht werd in 2014 opgeleverd.

Naast de ‘Orka’ wordt Poetin gelinkt aan nog minstens vijf andere jachten, waarvan de Scheherazade het indrukwekkendst is, met een lengte van 140 meter en een waarde van meer dan 500 miljoen euro. De Scheherazade is geconfisqueerd door de Italiaanse overheid en ligt voor anker in de haven van Marina di Carrara. De vier andere jachten zouden in Rusland zijn.

