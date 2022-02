Superleger Rusland walst niet zomaar over Oekraïne heen

Oud-voetballer Levchenko: ‘Als er echt gevechten komen, gaat dat bloedbad opleveren’

Evgeniy Levchenko is oud-voetballer, sportbestuurder en de partner van actrice Victoria Koblenko. Maar dezer dagen is hij bovenal Oekraïner. ,,Het raakt me echt enorm. De kunst is om het hoofd koel te houden.”

16:47