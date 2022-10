Supporters in Qatar nauwlettend gevolgd: ‘Dit is echt massasurveillance’

New York Times: nog niet alle documenten die Trump uit Witte Huis meenam zijn terecht

Nog altijd zijn niet alle documenten terecht die Donald Trump meenam toen hij het Witte Huis verliet, melden bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Justitie aan The New York Times. Een topfunctionaris zou dat ook aan een advocaat van Trump hebben laten weten. Dat is volgens de Amerikaanse krant ‘de meest concrete indicatie’ dat onderzoekers sceptisch blijven over de medewerking van de oud-president bij de zoektocht naar de verdwenen documenten.

7 oktober