Surinamers bestormen parlementsgebouw, Hoekstra: ‘buitengewoon verontrustend’

In een verklaring stelt de Surinaamse regering dat het de onlusten ‘in de meest ernstige bewoordingen’ afkeurt. ,,Er is geconstateerd dat gebouwen en ruimten van het huis van democratie met geweld zijn binnengedrongen, waarbij vernielingen zijn aangericht. Tegen de personen die deze aanvallen hebben geïnstrueerd, uitgevoerd en vernielingen hebben aangericht zal krachtig worden opgetreden.”

Een grote menigte verzamelde zich vrijdagochtend op het Onafhankelijkheidsplein om te protesteren tegen de regering. De demonstratie verliep eerst rustig en georganiseerd, maar ontaardde in een chaotische situatie. Er zijn ook beschadigingen aangericht aan objecten in de omgeving. Demonstranten gooiden met flessen en stenen. Later op de dag trok een deel van de demonstranten naar het centrum van Paramaribo. Daar werden winkels geplunderd. Eén van de plunderaars zou door de politie in zijn been zijn geschoten.