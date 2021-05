Sydney gaat gehuld in dikke deken van rook door gecontroleerde bosbrand

VIDEO Ongewapen­de man in Californië sterft nadat politie hem minuten­lang tegen de grond drukt

29 april De politie in de Californische plaats Alameda heeft een video vrijgegeven waarop te zien is hoe agenten een verwarde man meer dan vijf minuten tegen de grond drukken. De 26-jarige Mario Gonzalez stierf kort daarop in het ziekenhuis.