Syrisch leger wil oprukkend Turks leger tegenhouden

Australi­sche vrouw baart miniversie van Japanse sumoworste­laar

17:58 Een Australische vrouw heeft het leven geschonken aan een meisje dat er volgens haar uitziet als een miniversie van een Japanse sumoworstelaar. De flink uit de kluiten gewassen baby Remi zag twee weken te vroeg via een keizersnede het levenslicht en woog bij de geboorte 5,8 kilo. Dat is fors maar nog geen wereldrecord. De zwaarste baby ooit werd in 1955 geboren in Italië en woog 10,2 kilo.