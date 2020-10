Syrische extremist vast voor dodelijke mesaanval op toeristen in Duitse stad

video Vreedzame demonstra­tie Chili ontaardt in rellen en plunderin­gen

19 oktober Tienduizenden Chilenen hebben zich zondag verzameld op een groot plein in de hoofdstad Santiago om stil te staan bij de massademonstraties van een jaar geleden. Daarbij vielen destijds meer dan dertig doden en duizenden gewonden. De demonstraties verliepen zondag in eerste instantie vreedzaam, maar bij het vallen van de avond ontaardden die in rellen en plunderingen.