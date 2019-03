Syrische strijdkrachten bombarderen laatste enclaves IS

VIDEO Tweede ramp in half jaar met Boeing 737 Max

17:33 Het toestel van Ethiopian Airlines dat vandaag kort na de start neerstortte was een Boeing 737 Max. Het is de tweede keer binnen zes maanden dat er een Boeing 737 Max crasht. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.