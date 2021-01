Syrische terreurverdachte uit Sliedrecht opgepakt in Griekenland

Een Syrische asielzoeker die door Nederland wordt gezocht op verdenking van terroristische activiteiten is opgepakt in Griekenland. De 33-jarige man uit Sliedrecht zou volgens de Grieken lid zijn geweest van al-Nusra, een Syrische strijdgroep die banden heeft met al-Qaeda en zich ook schuldig zou maken aan mensensmokkel. De man wordt overgeleverd aan Nederland, meldt de Griekse politie vandaag.

De man is opgepakt op verzoek van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, zo meldt het OM vrijdagavond in een persbericht. Volgens het OM gaat het om een Syrische vluchteling met een Nederlandse verblijfsvergunning die in Sliedrecht woonde of heeft gewoond. ,,Ten tijde van zijn arrestatie bevond de man zich in een vluchtelingenkamp in Griekenland.”

Lees ook Jihadisten ook steeds vaker vervolgd voor oorlogsmisdrijven

Griekse media melden eerder vandaag dat de Syriër in oktober 2018 vanuit Turkije aan kwam op het Griekse eiland Samos. Hij is woensdag gearresteerd in een opvangkamp bij Thessaloniki, op grond van het Nederlandse internationale opsporingsbevel. Griekenland heeft twee asielaanvragen afgewezen van de man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt. Het OM kon vrijdagavond niet zeggen wanneer de man vanuit Nederland naar Griekenland is gereisd en hoe lang hij daar heeft verbleven. Ook is onduidelijk waarom een Syriër met een verblijfsvergunning in Nederland naar een asielopvang in Griekenland reist.

Meer onderzoeken naar Syrische asielzoekers

De man wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie. Het Nederlandse OM vermeldt niet of hij ook wordt verdacht van meer specifieke misdrijven voor die organisatie. Ook is nog niet bekend hoe de politie hem op het spoor is gekomen.

Er lopen in Nederland verschillende onderzoeken naar Syrische asielzoekers die worden verdacht van terroristische misdrijven tijdens de Syrische burgeroorlog. Maar die Syriërs werden allemaal aangehouden op het moment dat ze al in Nederland waren. Hoe de Syriër in Griekenland in Nederland in beeld is gekomen en waarom Nederland hem graag hier wil berechten is nog onduidelijk.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: