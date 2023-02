Syrische Yasmeen verliest 10 familieleden bij aardbeving: ‘Ik ben bang van elk sms’je’

‘Agent maakte en deelde foto van mishandel­de Tyre Nichols’

Een van de politieagenten die in Memphis Tyre Nichols aanhielden en mishandelden, heeft met zeker vijf mensen een foto gedeeld van de zwaar toegetakelde zwarte Amerikaan terwijl die geboeid tegen een politieauto zat. Onder de ontvangers waren twee andere agenten en een burgermedewerker van het politiekorps, schrijft The New York Times op basis van politiedocumenten. Nichols (29) overleed drie dagen na zijn aanhouding.

8 februari