Sziget-trein komt na megavertraging weer in beweging

Turkije laat Duitse schrijver in Spanje oppakken

19:15 De Duitse schrijver Dogan Akhanli, die in Turkije is geboren, is vandaag tijdens zijn vakantie in Spanje opgepakt. Volgens zijn advocaat Ilias Uyar is dat gebeurd op verzoek van de regering-Erdogan. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en probeert consulaire hulp te regelen.