Taliban veroveren Kandahar, tweede stad van Afghanistan

De Taliban hebben ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan ingenomen. Het is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaal-islamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven.

De lokale autoriteiten bevestigen de overname. ,,Na hevige gevechten gisteravond heeft de Taliban controle over Kandahar”, zegt een lokale regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters, nadat de extremisten verkondigden dat ze de stad in handen hadden. Het vliegveld van Kandahar is nog wel in handen van de regering.

Nederlandse F-16's hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Kandahar was eveneens de op een na grootste militaire basis van de Amerikanen tijdens hun twintig jaar durende missie. President Joe Biden was juist van plan om zijn troepen over een paar weken terug te trekken, maar stuurde vannacht drieduizend militairen naar het gebied om te helpen bij een gedeeltelijk evacuatie van ambassadepersoneel, waar zo'n 1400 mensen gestationeerd zijn. Intussen vragen Amerikaanse onderhandelaars de Taliban om de ambassade te sparen, zo schrijft New York Times. Drie functionarissen zeggen tegen de krant dat de onderhandelaars garanties willen van de extremisten dat ze de ambassade niet zullen aanvallen, als ze ooit buitenlandse steun willen ontvangen in het geval dat ze de macht over het gehele land overnemen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Afghaanse burgers zijn gestrand bij de grens met Pakistan, die door de Taliban is gesloten. © EPA

Deal

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten. Vrijdag (lokale tijd) werd bekend dat de grote stad Lashkar Gah in de provincie Helmand ook door de Taliban is veroverd. Bronnen melden aan persbureau AFP dat militairen en regeringsfunctionarissen de stad hebben geëvacueerd, nadat ze een deal hadden gesloten met de militanten. Donderdag werd bekend dat Herat, de op twee na grootste stad van het land, en de provinciehoofdstad Ghazni zijn overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van Kabul.

Het is een razendsnelle opmars: in enkel weken tijd zijn inmiddels zijn 12 van de 34 provinciale hoofdsteden van het land in handen van de Taliban. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zou de hoofdstad Kabul in dertig dagen kunnen vallen, als de strijd in dit tempo verder gaat, en over enkele maanden zou de Taliban wel eens de volledige zeggenschap kunnen hebben, meldt persbureau AP. In verschillende steden zijn de gevangenissen aangevallen en vastzittende Talibanstrijders bevrijd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de situatie in het land besproken met Canada, Duitsland en Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De VN-Veiligheidsraad werkt aan een verklaring waarin die de opmars van de Taliban veroordeelt en met sancties dreigt vanwege het “in gevaar brengen van de stabiliteit van Afghanistan”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: