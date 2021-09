Talibanleider kondigt terugkeer van executies en handen amputeren aan

De taliban zullen opnieuw executies uitvoeren en handen amputeren, al zal dat voortaan wellicht niet meer in het openbaar gebeuren. Dat zegt mullah Nooruddin Turabi tegen persbureau AP. De geestelijke is een van de oprichters van de extremistische beweging en wil een strenge interpretatie van de islamitische wet.

Toen de taliban in de jaren 90 aan de macht waren, voerden ze executies uit in het sportstadion van Kaboel of op het uitgestrekte terrein van de Eid Gah-moskee, vaak in aanwezigheid van honderden Afghaanse mannen. De executie van veroordeelde moordenaars gebeurde meestal met een enkel schot in het hoofd, uitgevoerd door de familie van het slachtoffer, die de optie kreeg om “bloedgeld” te betalen en de dader te laten leven. Bij veroordeelde dieven werd een hand afgehakt, overvallers verloren een hand en een voet. De processen en veroordelingen vonden zelden in het openbaar plaats en de veroordelingen gebeurden door islamitische geestelijken en volgens de religieuze wetten.

Over de hele wereld werd verontwaardigd gereageerd op de executies en veroordelingen. Maar volgens Turabi heeft de wereld zich niet te bemoeien met het nieuwe Afghaanse bewind. ,,Iedereen bekritiseerde ons voor de straffen in het stadion, maar wij hebben nooit iets gezegd over hun wetten en straffen,” zegt hij tegen AP. ,,Niemand zal ons vertellen wat onze wetten moeten zijn. Wij volgen de islam en wij maken onze wetten op basis van de Koran.”

Conservatief wereldbeeld

Sinds de taliban op 15 augustus de Afghaanse hoofdstad Kaboel veroverden, kijkt de hele wereld toe of hun nieuwe bewind even wreed zal zijn als hun heerschappij in de jaren 90. Turabi, die nu begin 60 is, was toen minister van Justitie en hoofd van het zogenaamde ministerie van Bevordering van Deugdzaamheid en Bestrijding van Zedeloosheid - in feite de religieuze politie. Uit zijn opmerkingen blijkt dat de leiders van de groep nog steeds vasthouden aan een uiterst conservatief wereldbeeld, ook al maken ze gebruik van technologische veranderingen, zoals video en mobiele telefoons.

Quote Het afhakken van handen is zeer noodzake­lijk voor de veiligheid. Nooruddin Turabi, talibanleider

Volgens Turabi zullen deze keer rechters - ook vrouwen - de zaken berechten, maar zullen de Afghaanse wetten op de Koran worden gebaseerd. Hij zegt ook dat dezelfde straffen opnieuw zullen worden ingevoerd. ,,Het afhakken van handen is noodzakelijk voor de veiligheid,” klinkt het, en heeft een afschrikkend effect. Het kabinet onderzoekt nu of straffen in het openbaar moeten worden voltrokken en zal “een beleid ontwikkelen”.

Vernedering

De afgelopen dagen hebben talibanstrijders in Kaboel een straf uit het verleden nieuw leven ingeblazen: de openbare vernedering van mannen die beschuldigd worden van kleine diefstallen. De voorbije week werden minstens twee keer mannen uit Kaboel in een pick-uptruck gepropt, hun handen vastgebonden, en ze werden door de straten rondgereden om hen publiekelijk te vernederen. In een geval werden hun gezichten beschilderd om hen als dieven te identificeren. In het andere geval werd oud brood aan hun nek gehangen of in hun mond gestopt. Het was niet meteen duidelijk wat hun misdaden waren.

Volledig scherm Leden van de taliban patrouilleren in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. © EPA

Meedogenloos

Turabi, die tijdens de oorlog met Sovjettroepen in de jaren 80 een oog en een been verloor, heeft in het huidige talibanregime de leiding over de gevangenissen. Samen met een aantal andere talibanleiders, waaronder leden van het volledig uit mannen bestaande interimkabinet, staat hij op een sanctielijst van de Verenigde Naties.

Tijdens het vorige talibanbewind was hij een van de wreedste en meest compromisloze leiders van de groep. Toen de Taliban in 1996 de macht overnamen, schreeuwde hij tegen een vrouwelijke journalist, en eiste hij dat ze een kamer met mannen zou verlaten. Een man die daartegen bezwaar maakte, kreeg een forse klap in het gezicht.

Turabi stond erom bekend muziekcassettes uit auto’s te rukken en honderden meters vernielde cassettes op te hangen in bomen en aan wegwijzers. Hij eiste dat mannen tulbanden droegen in alle overheidsgebouwen en zijn volgelingen sloegen mannen wiens baarden waren afgeknipt. Sport werd verboden, en Turabi’s legioen van handhavers dwong mannen naar de moskee te gaan om vijf keer per dag te bidden.

Volledig scherm Een talibanstrijder staat op wacht aan het Zanbaq-plein in Kaboel. © AFP

Media als boodschapper

,,We zijn veranderd ten opzichte van het verleden,” vertelde Turabi aan de AP-journalist. De taliban zullen nu televisie, mobiele telefoons, foto’s en video toestaan “omdat dit de behoefte van het volk is, en we het serieus menen”. De taliban beschouwen de media als een middel om hun boodschap te verspreiden. ,,Nu weten we dat we in plaats van honderden, miljoenen mensen kunnen bereiken,” zei hij. Hij voegde eraan toe dat als straffen openbaar worden gemaakt, mensen misschien video’s of foto’s mogen maken om het afschrikwekkende effect te verspreiden.

Kritiek vanuit het Westen op het vorige talibanbewind wijst Turabi van de hand met het argument dat het regime erin slaagde om stabiliteit te brengen. “We hadden volledige veiligheid in elk deel van het land,” zei hij over de late jaren 90.

Stad veiliger

Hoewel de inwoners van Kaboel bang zijn onder de nieuwe taliban, erkennen sommigen met tegenzin dat de hoofdstad de voorbije maand al veiliger is geworden. Voor de machtsovername door de taliban zwierven dievenbendes door de straten. Na zonsondergang durfden veel mensen wegens de vele criminaliteit niet meer de straat op. ,,Het is niet goed om te zien hoe deze mensen in het openbaar aan de schandpaal worden genageld, maar het houdt de criminelen tegen, want als de mensen het zien, denken ze: ‘Ik wil niet dat ik dat ben,’” reageert Amaan, een winkeleigenaar in het centrum van Kaboel. Volgens een andere winkelier zijn de praktijken van de taliban een schending van de mensenrechten, maar hij zegt ook blij te zijn dat hij zijn winkel ook in het donker kan openhouden.