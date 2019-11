Tandarts Joost helpt in Mongolië: ‘Ik zag kinderen met dikke wangen en pussende monden’

Nieuwe bewakings­beel­den geven familie vermiste backpacker Théo (18) hoop

12:14 Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Belgische backpacker Théo Hayez (18), die sinds eind mei vermist wordt in Australië. Op bewakingsbeelden van een tankstation in Byron Bay is te zien hoe een man richting zijn hostel wandelt. Volgens de familie van de vermiste Belg is het mogelijk dat het om Théo gaat. ,,Het lijkt op de manier waarop Théo wandelt”, aldus zijn neef.