Tanker die elf dagen rondvoer met verstekelingen op roer, zonder hen onderweg naar Rotterdam

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Gewonde door bombrief Oekraïense ambassade in Spanje, Kiev boos over video Von der Leyen

Een medewerker van de Oekraïense ambassade in Spanje, in Madrid, is gewond geraakt nadat er een bombrief was bezorgd. Waar de brief vandaan kwam is nog niet bekend. Verder ligt Hongarije niet langer dwars bij de toetreding van Finland en Zweden tot de Navo. Dat zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto, die toevoegt dat Hongarije daar in februari volgend jaar officieel voor tekent. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

20:45