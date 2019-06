Tankers geëvacueerd na mogelijke aanval Iran: olieprijs schiet omhoog

Massademonstraties De hele wereld kijkt angstval­lig naar Hongkong - behalve China

12 juni CNN, The New York Times, de BBC: de websites van toonaangevende internationale media brengen de escalerende massademonstraties in Hongkong allemaal als het belangrijkste nieuws. De media in China reppen echter met geen woord over de gespannen situatie en de grootste politieke crisis sinds jaren in de Chinese havenstad.