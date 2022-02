‘Tapijt van dode vissen’ voor Franse kust, milieuclub woedend op Nederlands bedrijf

VIDEOEen grote Nederlandse vissersboot is deze week een enorm aantal dode vissen verloren voor de kust van Frankrijk. Volgens de vissers kwam dat door een gat in het visnet. Milieugroepering Sea Shepherd denkt echter dat de vissen overboord gegooid zijn, omdat het ongewilde bijvangst was. De Franse minister kondigt een onderzoek aan naar de kwestie.

De Franse afdeling van Sea Shepherd verspreidde beelden van de enorme hoeveelheid dode vissen, die 300 kilometer voor de kust van La Rochelle werden aangetroffen, in de Golf van Biskaje. Het zou om meer dan honderdduizend dieren gaan. Ze liggen dicht opeengehoopt, en bewegen zich als een drijvend tapijt over het wateroppervlak.

Het schip dat de vissen verloor is de FV Margiris. Dat vaart onder Litouwse vlag, maar is eigendom van een Nederlands bedrijf: Parlevliet & Van der Plas. Het is de op een-na-grootste vissersboot ter wereld. In een verklaring schrijft brancheorganisatie PFA dat de vis donderdag tegen 6.00 uur ‘s ochtends verloren ging door een gat in het net. Dat gat zou ontstaan zijn omdat de vangst die dag onverwacht groot was. Het gaat om blauwe wijting.

Beeld vanuit de lucht.

Emoties

‘We snappen dat dit soort beelden emoties oproepen’, schrijft de PFA. De organisatie voegt daaraan toe dat het niet in het belang van de vissers is om vis die gevangen wordt kwijt te raken. ‘We betreuren dat deze vis niet beschikbaar komt voor consumptie.’

Lamya Essemlali, woordvoerder van Sea Shepherd, zegt in Franse media dat ze vermoedt dat de vork heel anders in de steel zit. Ze stelt dat de vissers op zoek waren naar andere soorten, en de vis teruggooiden om ruimte vrij te houden in het schip. Dat is illegaal, stelt Sea Shepherd.

De Franse minister van Zee, Annick Girardin, kondigt op Twitter een onderzoek aan naar de kwestie. Ze noemt de beelden ‘schokkend’. Virginijus Sinkevicius, Europecommissaris voor milieu, oceanen en visserij, wil ook opheldering over de kwestie, meldt de Britse krant The Guardian.

De FV Margiris is een zogeheten trawler. Die vangt vis door met een vele honderden meters breed net over de zeebodem te schrapen. Daarop is veel kritiek van de milieubeweging. In 2012 werd de Margiris, toen Abel Tasman geheten, verbannen uit de Australische wateren.

Deze foto is beschikbaar gesteld door de Franse afdeling van Sea Sheperd. In de golf van Biskaje drijven tienduizenden dode vissen, afkomstig van een Nederlands bedrijf.

Twee van de 'meer dan honderdduizend' vissen.

