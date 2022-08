Tatiana, Dima, Anastasiia, Michael en Andre over halfjaar oorlog: ‘We gaan winnen’

Hongaren storen zich aan zoenende vrouwen in Net­flix-tekenfilm, mogelijk klacht bij Nederland­se toezicht­hou­der

In Hongarije is ophef ontstaan over een zoenscène met twee vrouwen in de Netflix-serie Jurassic World: Camp Cretaceous. Die zou in strijd zijn met de vorig jaar aangenomen wet die ‘homopropaganda’ richting kinderen en jongeren verbiedt. Probleem voor de Hongaren: het toezicht op Netflix in de EU wordt uitgeoefend door Nederland.

20 augustus