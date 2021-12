Taxichauffeur aanslag Liverpool dacht aan één ding na explosie: ‘Als ik niet vlucht, sterf ik’

Chauffeur David Perry raakte kort buiten bewustzijn toen Emad al Swealmeen zichzelf vorige maand opblies in zijn taxi in Liverpool. De aanslagpleger kwam daarbij om het leven. Perry had zijn autogordel nog om, maar wist alsnog uit zijn wagen te ontsnappen.

Van de verijdelde terreurdaad bij een ziekenhuis in Liverpool zijn inmiddels meer details naar buiten gekomen. Op 14 november stapte Al Swealmeen bij Perry in de taxi. ,,Het vrouwenziekenhuis", is het enige wat de dader zei toen hij in de wagen stapte.

Doel was doden

De 32-jarige Emad Al Swealmeen had een zelf gefabriceerde bom bij zich. ,,Die heeft hij gemaakt met het doel om te doden”, zegt gerechtelijk onderzoeker Andre Rebello volgens SkyNews. ,,Daar had hij heel, heel veel onschuldige mensen mee kunnen doden.”

Toch is het nooit zover gelopen. Al Swealmeen kwam op de achterbank om het leven toen zijn bom afging terwijl hij in de taxi zat. De lijkschouwer heeft als doodsoorzaak vastgesteld dat hij overleed door de explosie en de brand erna. De ontploffing kwam uit het niets, zonder enige waarschuwing of gek geluid vooraf.

Vast met gordel

Rebello stelt dat de Perry eventjes buiten bewustzijn raakte door de knal. Uiteindelijk kwam hij bij en voelde hij zijn rug branden. ,,De chauffeur rook een verbrand lichaam en kon alleen maar denken: ‘als ik niet ontsnap, ga ik dood’.” Zonder zijn autogordel af te doen gooide Perry met al zijn kracht de autodeur open om zo zichzelf uit het voertuig te krijgen.

Broer gewaarschuwd

De chauffeur keek niet meer achterom naar zijn passagier, maar probeerde zo snel mogelijk weg te komen. Wat het motief van de terreurdaad was, is volgens Rebello nog steeds niet duidelijk. De in Irak geboren Al Swealmeen was geen bekende van Britse veiligheidsdiensten. Zijn laatste asielaanvraag zou in november 2020 zijn afgewezen.

Uit onderzoek is wel gebleken dat de terrorist zijn broer in Amerika heeft gebeld, twee dagen voor zijn dood. Zo zei hij in het telefoongesprek dat hij mogelijk iets slechts zou gaan doen. Aan zijn broer vroeg hij wat voor gevolgen dat kon hebben voor de familie.

Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders betrokken was bij de aanslag op het Women's Hospital in Liverpool.

Bekijk hier beelden van na de terreurdaad: