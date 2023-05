Taxichauffeur: achtervolging Harry en Meghan beetje overdreven

Nadat Meghan dinsdag bij een awardshow een prijs in ontvangst had genomen, zouden zij, haar moeder Doria Ragland en prins Harry tijdens een taxirit lang achtervolgd zijn door paparazzi. “Ze waren nerveus. Zijn vrouw keek angstig en Harry was nerveus”, herinnert de taxichauffeur zich.

,,Ik vind het een beetje overdreven, mensen moeten er niet te veel van gaan denken”, zegt Singh over de vermeende ‘meedogenloze achtervolging’ waar een woordvoerder van Harry het eerder over had. ,,New York is de veiligste plek om te zijn”, vindt de chauffeur. ,,Er zijn overal politiebureaus en er staan agenten op elke hoek van de straat, dus er is geen reden om bang te zijn in New York.”