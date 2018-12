Te koop: een eiland met een legertje pinguins, maar voor hoeveel?

Een eiland in de Falklandeilanden staat te koop, compleet met een legertje pinguins, zeeleeuwen, 42 vogelsoorten en een eigen strand van 6,5 kilometer lang. De Britse familie die het natuurschoon al 150 jaar in bezit heeft, durft er alleen geen prijskaartje aan te hangen.

Sam Harris, de achter-, achter-kleinzoon van John Markham Dean die Pebble-eiland in 1869 kocht met nog een paar buureilandjes voor 400 pond, wil af van het eiland. ,,Het is een prachtige plek", zegt hij tegen de BBC, maar het is te moeilijk om het te managen.”

De familie woont al niet meer op het eiland sinds 1950, en Harris’ moeder Claire probeert vanuit Groot-Brittannië de boel te regelen. Op het eiland, dat ook in trek is bij toeristen, leven vijf verschillende soorten pinguïns, 42 vogelsoorten, zeeleeuwen, 6000 schapen en 125 runderen.

Pebble eiland © Shutterstock

De eigenaren willen het graag verkopen aan iemand die geïnteresseerd is in het boerenleven, omdat er een succesvolle boerderij is. Veel wol van de schapen wordt verkocht aan Groot-Brittannië. ,,We hebben geen prijs in gedachten maar we hopen dat er iemand geïnteresseerd is die het wil ontwikkelen en die er echt om geeft", zegt Harris. Hij heeft wel geprobeerd om een makelaar een prijs te laten bepalen, maar die durfde daar zijn vingers niet aan te branden. Pebble-eiland is al zo lang in handen in de familie en er zijn bijna geen eilanden in de buurt die worden verkocht.

Op het eiland zijn ook wat lodges die verhuurd worden aan toeristen. ,,Ik heb in 2011 het eiland bezocht met mijn vrouw en we hebben gesproken over het idee om daar te leven en het toerisme te gaan runnen op het eiland,” zegt Harris. ,,Maar het is lastig, omdat we kinderen hebben.”

Het eiland, een van de grotere van de Falklandgroep ten oosten van Argentinië, is moeilijk bereikbaar. Het is volgens Harris sneller om van Wales naar Australië te reizen, dan naar het eiland. Overigens is het klimaat gelijk aan dat van Wales: regenachtig en winderig.