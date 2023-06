Ted Kaczynski overleden, de ‘Unabomber’ die de VS bijna 20 jaar in zijn greep hield

Ted Kaczynski is overleden. De man die beter bekendstond als de Unabomber is 81 jaar oud geworden. Bewakers vonden hem zaterdagmorgen dood in zijn cel, zo meldt de Amerikaanse site ABC News .

De Unabomber hield de Verenigde Staten vanaf eind jaren 70 tot in de jaren 90 in zijn greep met meerdere bomaanslagen. Daarbij vielen drie doden en 23 gewonden. Pas in 1996 werd hij opgepakt, in zijn onderkomen in de staat Montana. Hij bekende zijn daden, waardoor hij de doodstraf ontliep. In plaats daarvan werd hij veroordeeld tot levenslang, zonder mogelijkheid om vrij te komen.

Kaczyncki was wiskundeleraar, maar leefde steeds meer in afzondering. Hij zag de ontwikkeling van nieuwe technieken om zich heen als vijand, en besloot die in eerste instantie te saboteren. Later bedacht hij zich dat aanslagen de enige manier waren om de ontwikkelingen in de industrie tegen te houden.

Hij kwam aan zijn bijnaam door een bombrief die in een vliegtuig in brand was gevlogen. De FBI die onderzoek deed, gaf dat de codenaam Unabom mee; University and Airline Bomber.

