Tel Aviv opgeschrikt door grote explosie: gebouw ingestort

De explosies deden zich voor in Jaffa, de oude havenstad dat nu een stadsdistrict vormt van Tel Aviv. Volgens Haaretz staan verschillende auto's en panden in brand. De site maakt melding van vier gewonden die behandeld zijn. Daarnaast zouden drie mensen in shock verkeren.



Hulpverleners zoeken naar mensen die mogelijk in de val zitten door het vuur of vastzitten tussen de resten van het ingestorte gebouw aan Yefet Street.



I24news meldt 12 gewonden, van wie enkele ernstig. Van onder de resten van het ingestorte gebouw zou gegil te horen zijn. Het zou gaan om een ingestort pakhuis en niet om een gebouw met een woonfunctie.



De oorzaak van de explosie is nog onbekend.