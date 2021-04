Terrassen, winkels en sportscholen gaan weer open in VK, ook Boris gaat ‘een pint drinken’

In tegenstelling tot Nederland heeft de Britse premier Boris Johnson vandaag een aantal versoepelingen in het coronabeleid van het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Zo gaan vanaf volgende week onder meer de terrassen van pubs en de sportscholen weer open.

Boris Johnson deed die mededelingen tijdens een persconferentie in zijn ambtswoning. Zo mogen vanaf 12 april meer ondernemingen en instellingen hun deuren openen, inclusief kappers, schoonheidssalons, bibliotheken, campings, sportscholen, de terrassen van horeca en alle winkels die als niet-essentieel zijn aangemerkt. De premier kondigde ook aan met een plan te komen om deze maand te beginnen met experimenten met evenementen, zoals sportwedstrijden of muziekuitvoeringen met een bepaald aantal toeschouwers.

Johnson zei zelf ook uit te kijken naar het bezoek aan de pub. ,,Ik zal volgende week zelf ook een pub bezoeken om een pint te drinken”, zei de premier. ,,Dat doe ik wel in alle voorzichtigheid. We moeten blijven waken voor het virus, zo blijkt uit de situatie in andere landen.”

Volgens hem is het nog vroeg is om te bepalen of mensen in de zomervakantie naar het buitenland kunnen. Johnson benadrukte tijdens een persconferentie over de maatregelen dat hij goede hoop heeft dat niet-essentiële reizen vanaf 17 mei weer kunnen worden hervat, maar zei ook geen valse hoop te willen geven. De premier voegde eraan toe dat hij wil voorkomen dat vakantiegangers het coronavirus mee naar huis brengen.

Strengere regels in Duitsland

Nederlanders die naar Duitsland reizen krijgen vanaf morgen te maken met strengere regels. Het Duitse beleid wordt aangescherpt vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in ons land. Concreet houdt dat in dat reizigers die vanuit Nederland de grens oversteken vanaf dinsdag een negatieve coronatest moeten kunnen tonen. Ook moeten ze hun reis digitaal aanmelden. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, maakte zondag bekend dat Nederland wordt aangemerkt als een hoogrisicogebied vanwege de oplopende besmettingscijfers. Buurlanden Tsjechië, Polen en Frankrijk hebben die aanduiding eerder al gekregen, omdat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners te hoog ligt.

Reizigers hadden voorheen ook al te maken met een testplicht als ze vanuit Nederland naar Duitsland reisden, maar die wordt dus flink aangescherpt. Er komen, voor zover bekend, geen strenge grenscontroles. Voor mensen die in het grensgebied werken of studeren gelden aangepaste regels. Zij hoeven niet elke dag een test te kunnen overleggen. Op paasmaandag leidden de nieuwe maatregelen tot lange files van Nederlanders bij tankstations net over de Duitse grens. Daar stonden ze in de rij om op de valreep nog een paar euro te besparen.

Portugal versoepelt ook

Niet alleen het Verenigd Koninkrijk versoepelt, ook Portugal laat de teugels iets minder strak vieren. Na bijna drie maanden lockdown zijn vandaag in Portugal de middelbare scholen, musea en caféterrassen weer open open gegaan. De lagere scholen waren half maart al heropend. Er blijven wel beperkingen gelden zoals maximaal vier personen aan een terrastafeltje. Ook wordt het groepsgewijs sporten nog niet toegestaan. Verwacht wordt dat het onderwijs op universiteiten 19 april kan worden hervat en dat er ook weer zalen voor voorstellingen opengaan. Begin mei heropenen volgens de planning van de regering de restaurants hun deuren.

