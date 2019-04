Terreuraanslag met vrachtwagen in Maryland verijdeld

Hij zou daartoe geïnspireerd zijn door Islamitische Staat. De man zou al langere tijd haatgevoelens hebben tegen mensen die er geen islamitische leefstijl op nahouden. Hij zou zijn inspiratie voor de aanslag hebben gehaald uit video’s van terroristen. De verdachte wilde een aanslag plegen die te vergelijken was met de terreuractie met een vrachtwagen in Nice in 2016.



Henry verliet zijn werk op 26 maart en reed in zijn auto rond op zoek naar een groter voertuig. Daarbij achtervolgde hij een man die in een gehuurde vrachtwagen reed. Toen de vrachtwagen op een parkeerplaats werd gezet, sloeg Henry toe. De man die de truck had gehuurd belde de politie en vertelde dat een blauwe BMW hem had achtervolgd. Via die BMW kwam de politie uiteindelijk uit bij Henry.