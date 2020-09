Terug naar brandhaard Italië: ‘Toeristen lagen binnen een paar uur aan de beademing’

In januari kreeg zijn ziekenhuis de eerste geregistreerde coronagevallen in Italië binnen. Acht maanden later gaat het in Italië juist goed, zegt Nicola Petrosillo, directeur van de onderzoeksafdeling van het Spallanzani-ziekenhuis in Rome.